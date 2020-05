Coldplay, Chris Martin canta Viva La Vida in streaming con due piccoli violinisti siciliani. Guarda il video

Il 22 marzo 2020, Mirko e Valerio, due giovani violinisti siciliani di Porto Empedocle (in provincia di Agrigento), hanno condiviso sui loro social la loro versione di Viva La Vida dei Coldplay, scrivendo: "Abbiamo pensato di passare un po’ di tempo con voi tutti, da nord a sud, per noi la musica è la nostra valvola di sfogo, speriamo la possiate utilizzare anche voi, VIVA la VIDA dei Coldplay c’è sembrato un brano perfetto per questa domenica di sole e speranza."

Tra i numerosissimi commenti di supporto per i due ragazzi, era apparso anche quello proprio di Chris Martin, il frontman dei Coldplay, che aveva condiviso il video dei due ragazzi, ringraziandoli per una versione cosi speciale.

Ma, finalmente, Mirko e Valerio hanno realizzato il loro sogno, quello di suonare, anche se a distanza, proprio con Chris Martin. I due musicisti e il cantante si sono collegati in videochiamata mentre Martin era in diretta e tramite un tablet faceva vedere ai fan collegati i due violinisti.

I tre si sono esibiti su Viva La Vida, esibizione che è stata molto apprezzata dal pubblico, accumulando già più di un milione di visualizzazioni.

"Siamo emozionatissimi, felicissimi e senza parole" hanno poi scritto Mirko e Valerio su Instagram: "Chris Martin sei un artista incredibile, straordinario ed una persona stupenda piena di sensibilità amore e generosità, siamo immensamente onorati di aver suonato con te per il 'Live Togheter at Home', un grande fantastico sogno pazzesco, Dio benedica te i Coldplay il vostro team e le vostre famiglie, vi amiamo. Grazie dal profondo del nostro cuore e grazie a tutti voi che ci supportate da tutte le parti del mondo."