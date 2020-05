Nirvana: la storia di quando distrussero due stanze d'albergo per un totale di 19.000 dollari di danni

Ottobre del 1993, i Nirvana si trovano in un hotel in Minnesota dove hanno terminato da poco una giornata dedicata alla stampa. Kurt Cobain decide di ritirarsi nella sua stanza, ma Dave Grohl e Krist Novoselic si recano al bar dell’hotel dove si ubriacano in compagnia di Kurt Loder (un celebre giornalista di MTV USA) fino alle prime luci dell’alba.

Ricordando quella nottata, Loder ha rivelato che riuscirono a fare 19.000 dollari di danni e che ancora oggi è incerto su chi abbia pagato il conto. Ma cosa accadde esattamente quella sera? "Dopo la mia intervista, Kurt andò nella sua stanza e io mi ubriacai con Dave Grohl e Krist Novoselic. Poi ci recammo in camera di Krist dove prese una foto dal muro e la lanciò contro un muro. Poi iniziarono a distruggere tutto. Erano le quattro del mattino. Arrivarono gli addetti alla sicurezza dell’hotel per farli smettere. A quel punto me ne andai in camera mia. I due mi seguirono e fecero lì la stessa cosa: distrussero sedie e tavoli”!