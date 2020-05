La storia di quando Robert Plant cercò di diventare il cantante degli Who!

Tutti sanno che non c'è mai stata troppa armonia tra i membri degli Who. Ma nel corso del 1966 le tensioni nel quartetto crebbero in modo esponenziale quando Roger Daltrey se ne andò per "qualche scopata in più", come diceva lui, lasciando Pete Townshend e John Entwistle a ricoprire anche il ruolo di cantanti. Fu durante questo periodo, che Robert Plant (allora diciassettenne) provò a sostituire Roger.

Avendo già dovuto cancellare un concerto a Worcester a causa dell’assenza di Daltrey, la band dovette affrontare un problema simile a Kidderminster, dove, tra il pubblico, c'era il giovane Robert Plant che, dopo aver visto il posto vacante dietro il microfono, decise che doveva essere lui a occuparlo.

"Plant venne a trovarci tre sere di fila e si offrì per il lavoro", ha ricordato Townshend durante una intervista nel 1990. "Ovviamente nessuno di loro pensava che fossi bravo a cantare”, ha raccontato Plant. "E alla fine, Townshend ha ritenuto fosse meglio tenersi Daltrey con i suoi pregi e i suoi difetti".

Dal 1968 in poi Plant entrò a far parte dei Led Zeppelin e il resto è storia. Lui e Daltrey hanno mantenuto un buon rapporto di amicizia nel corso degli anni: "Robert ha un coraggio incredibile", ha dichiarato il cantante in un'intervista radiofonica. "Conosco un sacco di gente che dice che mi ha copiato bene perché avevo i capelli lunghi e ricci. Non è vero, perché Robert è Robert. E sarei voluto essere alto come lui".