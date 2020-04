Coronavirus, gli Offspring hanno registrato un nuovo brano in quarantena. Guarda il video della cover "Here Kitty Kitty"

Gli Offspring hanno registrato la cover di "Here Kitty Kitty" della Clinton Johnson Band, diventata popolare dopo l'uscita della docu-serie "Tiger King" con Joe Exotic.

Il video che accompagna la interpretazione dei due punk-rocker californiani vede il cantante Dexter Holland e il chitarrista Kevin "Noodles" Wasserman rispettare rigorosamente la distanza sociale indossando dispositivi di protezione individuale. Il duo è accompagnato alla batteria e alla coreografia da alcuni amici vestiti da felini.

Parlando della decisione di realizzare la cover di questa canzone, la band ha dichiarato: "Ehi, ragazzi! Come molti di voi, stiamo diventando un po' pazzi in questi giorni di isolamento e volevamo fare qualcosa di divertente per farci sorridere, speriamo di riuscirci anche con voi. Questa canzone, Here Kitty Kitty, è stata scritta originariamente della Clinton Johnson Band, e nessuno di noi ha deciso di realizzarla perché coinvolti nella docu-serie".

La band di Dexter e Noodles ha recentemente completato i lavori di registrazione del loro decimo album. Il seguito di "Days Go By" del 2012 è stato prodotto ancora una volta da Bob Rock, che ha anche lavorato agli ultimi due LP della band.