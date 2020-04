Iggy Pop ha pubblicato la storica e dimenticata cover di “Family Affair” in regalo per tutti i fan. Ascoltala qui

Nel giorno del suo 73° compleanno Iggy Pop ha deciso di celebrarlo pubblicando la leggendaria e dimenticata cover di "Family Affair" scritta originariamente dagli Sly & the Family Stone.

Registrata nel 1985, questa versione di Iggy Pop è stata prodotta e mixata da Bill Laswell e all'interno vede la collaborazione con il leggendario bassista di James Brown Bootsy Collins.

A proposito del brano e della collaborazione con lo storico bassista Iggy Pop ha dichiarato: "Ho sempre adorato questa canzone, è uscita nel 1971, in un periodo non troppo bello per me. C'è molta verità contenuta in questo brano, specialmente nel secondo verso, quando si parla di alcune domande e questioni che potremmo porci anche al giorno d'oggi. Ho sempre amato questa musica e adoro ciò che ne ha fatto Bootsy. Bootsy è una grande star e c'è così tanta vita nel suo modo di suonare, con così tanta personalità e verità. È stata una grande emozione lavorare con lui e Bill Laswell. In questi giorni le cose si sono calmate nella vita quotidiana di tutti, anche per me. Ho riascoltato per caso questo brano e mi ha fatto sentire bene, mi ha regalato una bella compagnia, speravo di riuscire a pubblicarlo certo che avrebbe potuto essere di compagnia anche per qualcun altro."

Ascolta qui la cover di "Family Affair" realizzata da Iggy Pop: