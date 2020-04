Roger Waters e i live dopo il coronavirus: "Sarà impossibile per me fare un concerto quando avrò 80 anni"

Roger Waters, in una recente intervista a Rolling Stone, ha espresso i suoi dubbi sulla possibilità di tornare sul palco in concerto al termine della pandemia in corso. "Trovo difficile immaginare di fare uno spettacolo rock 'n' roll quando avrò più di 80 anni", ha detto il grande cantautore. Oggi lui di anni ne ha 76 ed è un mostro sacro della musica: il pensiero che possa anche non tornare dai suoi fan lo rende molto triste.

Roger ha fatto un discorso in generale. Ha detto che molti artisti della passata generazione, come lui, forse avranno delle difficoltà a fare concerti quando sarà dato il via libera agli eventi e alle manifestazioni dal vivo. "È come se il Covid-19 avesse accelerato un processo naturale, e questo non è affatto bello."

Ecco quali sono state le sue parole in merito: "Ho 76 anni, quindi l'anno prossimo ne compirò 77. Trovo difficile immaginare di fare uno spettacolo su un palco di un concerto rock quando avrò 80 anni, e mancano solo quattro o cinque anni, quindi sai... tutto finisce, come sappiamo. Era leggermente diverso se fossi stato BB King, c'è una differenza tra sedersi su una sedia e cantare il blues e quello che faccio".

Quando l'intervistatore ha chiesto se crede possibile una ripresa dei live a settembre 2020, l'ex bassista dei Pink Floyd ha risposto: "Non sono un epidemiologo. Ho appena imparato a dire questa parola, è difficile. Comunque, non credo sia realistico, ma sai, ci sono un sacco di cose in ballo, come la stagione di pallacanestro o di hockey, condividiamo questi spazi, sono gli stessi posti in cui si fanno i concerti. Quindi c'è sempre una questione di programmazione, ecco perché è durante l'estate che i musicisti vanno in tournée, perché non c'è la stagione NBA e non ti scontri con l'hockey".

Roger, inoltre, afferma che non sa bene se vorrebbe viaggiare e tornare dal suo pubblico prima che venga realizzato un vaccino. "Chissà quando ci sarà un vaccino? Le persone stanno cercando di tirare a indovinare, pensano che il periodo di tempo più breve sia probabilmente un anno, ma un anno a partire da un mese fa, ma nessuno ne ha un'idea precisa", ha commentato.

L'ex mente creativa dei Pink Floyd ha poi parlato del Covid-19, e di come questa pandemia impatterà la società praticamente per sempre. Roger, inoltre, pensa che non ne usciremo presto e punta il dito sulla gestione della crisi da parte delle grandi potenze, come l'America, che due anni fa ha smantellato un ufficio che si occupava proprio di questo tipo di emergenze sanitarie. Chi occupa i piani alti della politica in America non è disposto a scendere dalla sua posizione: "È tutto un gioco con la Russia, e ora la Cina e l'Iran, è un altro classico esempio di come esercitano il loro controllo. Inizieranno più guerre e lo faranno perché li renderà più ricchi. E se pensi che sia una sciocchezza, sei uno dei tanti. La maggior parte dei cittadini americani - e non li sto incolpando per questo - crede che io sia un teorico della cospirazione. No, io no. In realtà vedo tutto molto chiaramente".