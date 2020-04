Keira Knightley "suona" con i denti Yesterday dei Beatles per beneficenza contro il coronavirus. Guarda il video

In occasione della Giornata Mondiale della Salute l'attrice candidata due volta agli Oscar Keira Knightley ha voluto prendere parte all'iniziativa #HopeFromHome. Dalla sua casa, in maniera molto ironica, ha volto reinterpretare la leggendaria "Yesterday" dei The Beatles con...i denti!

L'attrice di Pirati dei Caraibi, pubblicando un video messaggio di aiuto, speranza e ringraziamento per i medici e infermieri, ha reinterpretato alla "sua maniera" il classico dei Fab Four del 1965.

L'esibizione è ovviamente ironica e non soggetta a giudizio critico musicale, ma il nobile scopo per cui è stata fatta dall'attrice britannica è meritevole di nota, invitando tutti i suoi follower a donare per il servizio sanitario.