Coronavirus, Queen e Adam Lambert suonano "We Are The Champions" dalle loro case per i fan. Guarda il video

In questo periodo di quarantena sia Brian May che Roger Taylor stanno tenendo compagnia ai fan con concerti e video-lezioni di musica sui social. Adesso, però, i due musicisti hanno deciso di fare qualcosa insieme: un’esibizione casalinga insieme ad Adam Lambert.

Collegandosi ciascuno dalla propria abitazione, May, Taylor e il cantante hanno interpretato We Are The Champions, una delle più belle e più famose canzoni dei Queen. Per l’occasione, i tre hanno deciso di cambiare leggermente il testo, che a un certo punto è diventato “You are the champions”, una leggera modifica che però ha un significato molto profondo, ossia un’espressione di solidarietà verso tutti coloro che in questo momento stanno lottando contro il Coronavirus e verso tutte le persone che sono costrette alla quarantena. Il video dell’esibizione del trio è poi stata condivisa sui social.

Con questo video i musicisti hanno voluto dunque lanciare un messaggio ai fan, invitandoli a continuare a lottare e a resistere, rispettando il periodo di isolamento per il bene comune. Questo argomento è già stato affrontato spesso sui social dai tre, in particolare da Brian May che ha più volte invitato i fan a rispettare la quarantena e a non sottovalutare la minaccia rappresentata dal Covid-19.

Adam Lambert, invece, il prossimo 26 aprile parteciperà all’evento online Together in Pride: You Are Not Alone organizzato da GLAAD, associazione no-profit di attivismo LGBTQ. Il cantante è salito per la prima volta sul palco con i Queen nel 2009, proprio per eseguire We Are The Champions durante il talent televisivo statunitense American Idol. La stessa canzone, insieme a We Will Rock You e The Show Must Go On, è stata poi ripresentata da May e Taylor insieme ad Adam Lambert durante gli MTV European Music Awards del 2011 a Belfast. Dopo quell’evento, nel 2012 la band decise di fare un tour in tutta Europa con il giovane cantante.

In seguito i tre si sono esibiti molte altre volte, tra tour e festival. Tra i Queen e Lambert si è creata una bella intesa che è stata molto apprezzata persino dai fan storici della band, anche perché il cantante ha sempre sottolineato di non aver mai pensato, neanche per un secondo, di poter sostituire o imitare una leggenda come Freddie Mercury: il suo intento è solo quello di celebrarlo e di celebrare la sua musica e finora sembra esserci riuscito alla grande.