The Beatles: la storia del perché John Lennon detestava Let It Be

Let It Be, sesta traccia del lato B dell’omonimo album del 1970, è una delle canzoni più popolari dei Beatles. Tuttavia John Lennon, a cui il testo è accreditato al pari di Paul McCarteny, la detestava. A quel punto della loro carriera i Fab Four erano costantemente in lotta tra loro, tanto che Lennon descriverà più tardi l’esperienza della realizzazione del brano in studio come "un inferno". Lui e McCartney avevano sempre mantenuto stili di scrittura diversi e i loro desideri creativi li avevano allontanati più che mai.

Il primo etichettava i lavori del socio come "musica da nonna", mentre il secondo era stanco delle sperimentazioni del collega. Non sorprende quindi che Lennon non fosse entusiasta dell'idea che il suo partner aveva portato, nel gennaio del 1969, il pezzo in studio ritenendo non si addicesse allo stile della band.

Secondo John, McCartney con quella canzone cercava di ricreare la magia di un altro classico: "Penso che sia stato ispirato da Bridge Over Troubled Water di Simon & Garfunkel. Questa è la mia sensazione” dichiarò tempo dopo. Altra fonte di frustrazione del cantautore derivava dal riferimento del brano a Mother Mary. Se McCartney, infatti, spiegando che la canzone era stata ispirata da un sogno in cui aveva rivisto la madre defunta, insisteva sul fatto che la frase si riferisse a lei, Lennon, notoriamente contro ogni forma di religione, detestava l’idea che il testo potesse essere interpretato in qualche modo come sacro.