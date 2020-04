Coronavirus, due chirurghi di Piacenza suonano Creep dei Radiohead per gli infermieri stremati in prima linea

L'emergenza coronavirus sta mettendo alla prova non soltanto le migliaia di persone che sono state colpite da questa tremenda patologia ma anche tutti coloro che con la loro forza, coraggio e preparazione stanno cercando di aiutare tutti i malati a sconfiggere il virus. Parliamo degli infermieri, dei medici e di tutte le categorie che in questo momento hanno dato tutte le loro forze per aiutare il prossimo, a volte rimettendo la propria salute e in certi casi addirittura la vita.

Per cercare di infondere un po' di spensieratezza e gioia alla fine di un turno stremante, due medici chirurghi dell'ospedale di Castel San Giovanni, nel Piacentino, hanno deciso di regalare una bellissima performance acustica a tutto il personale sanitario impegnato in prima linea contro il coronavirus.

I due medici, i Dottori Simone Isolani e Luca Rosato, hanno voluto reinterpretare in chiave acustica "Creep" dei Radiohead in maniera quasi magistrale. Il videoclip è stato ripreso dalla Ausl di Piacenza che ha voluto celebrare il bel gesto regalato dai due medici tra le corsie dell'ospedale: "Un messaggio di gioia e speranza in un momento difficile".

Guarda il video:

Si legge nel post della AUSL di Piacenza: "Una chitarra, due chirurghi stanchi a fine turno e una canzone improvvisata per sciogliere la tensione. All'ospedale di Castel San Giovanni succede anche questo, quando finalmente i nostri professionisti si tolgono l'ingombrante tuta protettiva e si lasciano un po' andare. Capita che ne venga fuori un momento di musica spontanea, "rubato" col telefono da un giovane infermiere.

Lo condividiamo come un messaggio di speranza e di gioia, per dire che noi abbiamo tanta voglia di andare avanti e riprenderci piano piano momenti della nostra quotidianità che il covid ci ha reso difficili.

Ah, per chi non lo sapesse, il brano è Creep (Radiohead)

Simone Isolani e Luca Rosato"