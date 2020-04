Coronavirus, i Rolling Stones in concerto in streaming dalle loro case! Guarda il video di "You Can’t Always Get What You Want"

I Rolling Stones si sono esibiti, ma separati nelle loro case, durante il concerto in streaming "One World: Together at Home" organizzato da Global Citizen suonando il loro classico del 1969 "You Can’t Always Get What You Want". L'esibizione della leggendaria band inglese, insieme a tante altre da tutto il mondo, aveva come obiettivo quello di raccogliere fondi da destinare all'Organizzazione Mondiale della Sanità per contrastare la diffusione del coronavirus e aiutare medici, infermieri, personale sanitario e tutti coloro che in questo terribile momento si trovano in difficoltà sanitarie ed economiche.

La performance è andata in onda in streaming in tutto il mondo presentando la band su uno schermo nero diviso in quattro parti. L'esibizione è stata aperta da Mick Jagger, cantando le prime strofe munito di chitarra acustica, seguito a ruota dal riff di Keith Richards e dalla Stratocaster di Ronnie Wood in tutta la sua dolcezza. A loro si è unito infine il leggendario batterista Charlie Watts, che al posto di una batteria vera ha "suonato" su una base comprensibilmente pre-registrata.

Guarda l'esibizione dei The Rolling Stones al festival in streaming "One World: Together at Home"

A causa della pandemia, i Rolling Stones hanno recentemente dovuto posticipare il loro tour nordamericano, che avrebbe dovuto iniziare a maggio.