Coronavirus, il medico pianista suona "Don't Stop Me Now" dei Queen per i malati di un ospedale di Varese

Quello che è successo sabato sera, dopo un estenuante turno all'Ospedale di Varese, è sicuramente una delle più belle dimostrazioni di buon spirito e fiducia che in questo momento servono al paese per reagire alla tragica emergenza del Coronavirus.

Un giovane medico ecografista, il Dottor Christian Mongiardi, ha voluto lasciarsi andare e diffondere un po' di speranza per medici e pazienti mettendosi a suonare la bellissima "Don't Stop Me Now" dei Queen nell'androne dell'ospedale di Circolo di Varese. Ripreso dai colleghi inizialmente il Dottor Mongiardi non voleva assolutamente che il video venisse diffuso in rete ma il primario, il professor Francesco Dentali, ha cercato di convincerlo sottolineando il significato particolare che il suo gesto e la canzone scelta avrebbero provato in molte persone in questo duro momento: "Gli ho detto che era una cosa bella e avrebbe dato morale a tutti noi e a tutte le persone che hanno parenti e amici ricoverati per il Covid in questo periodo difficile".

Il video è stato caricato sulla pagina Facebook della Asst dei Sette Laghi. Guardalo qui: