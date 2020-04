Coronavirus, gli infermieri cantano Don't Stop Believin' dei Journey in corsia con i pazienti guariti. Guarda il video

Il coronavirs e l'emergenza umanitaria e sanitaria che in queste ultime settimane ha colpito il mondo intero ha generato moltissime reazioni anche nel mondo della musica e molto spesso le canzoni sembrano essere la medicina migliore per infonderci coraggio e credere che con i nostri mezzi si possa superare tutto. È quello che è successo anche all'ospedale Presbyterian Queens Hospital di New York dove gli infermieri hanno cercato in tutti i modi di infondere speranza e coraggio ai pazienti duramente colpiti dal COVID-19 esortandoli letteralmente a "non smettere di credere".

Mai titolo fu più azzeccato perché il grande successo dei Journey del 1981 Don't Stop Believin' è diventato un vero e proprio inno tra le corsie dell'ospedale americano, tanto da essere cantato da medici e infermieri per festeggiare la guarigione dei pazienti dimessi. In un video diffuso dalla struttura sanitaria si vede il personale medico festeggiare assieme ai guariti sulle note del brano scritto da Steve Perry: "Ogni dimissione di un paziente colpito dal coronavirus infonde speranza al personale del New York Presbyterian Queens. Sono incoraggiati nel vedere i loro pazienti guarire e andare a casa", ha detto Jaclyn Mucaria, presidente della struttura sanitaria.

Guarda qui il video:

Lo stesso Steve Perry, frontman della band, ha volto condividere un pensieri dedicato ai medici e ai pazienti che hanno fatto della sua canzone più famosa un inno di speranza: “Voglio condividere con voi un po 'di allegria... Siamo tutti insieme, e lo faremo insieme."

I wanted to share a little cheer from New York Presbyterian Queens Hospital in NY. They play “Don’t Stop Believin’” every time a COVID-19 patient is discharged. We’re all in this together, and we’ll get through this together. #DontStopBelievin https://t.co/dw9HO4ZPwT