Coronavirus, i Greta Van Fleet hanno donato aiuti per malati, studenti e musicisti colpiti dalla crisi

I Greta Van Fleet hanno deciso di scendere in campo e di aiutare chi ne ha più bisogno in questo momento di grande difficoltà dovuto al Coronavirus. La band ha scelto di fare delle donazioni a cinque diverse organizzazioni che operano sia a livello locale che a livello globale, con l’intento di contribuire come possibile, invitando anche i fan a farlo.

I giovani musicisti hanno effettuato la loro prima donazione il 6 aprile al MusiCares, associazione che utilizzerà questi aiuti per il loro Covid-19 Relief Fund. I Greta Van Fleet sperano così di poter dare una mano alla comunità di artisti in questo periodo di grande incertezza per il loro lavoro: “Grazie per tutto ciò che rappresentate – hanno dichiarato i musicisti – e per garantire la libertà di creare. Cerchiamo di portare tutto questo nel futuro per le prossime generazioni”.

Il 7 aprile, invece, i fratelli Kiszka e compagni hanno deciso di sostenere con una donazione la Heart to Heart International, un’organizzazione che fornisce beni di primaria necessità a chi vive in povertà in tutto il mondo: “Grazie per trasmettere la forza alla comunità globale – ha scritto la band – solo tutti insieme possiamo creare una cultura umana armoniosa”.

Mercoledì 8 aprile i Greta Van Fleet hanno aiutato la Feeding America, organizzazione statunitense che in questo periodo si è attivata per garantire a tutti i bambini quel pasto caldo che adesso non possono consumare a scuola: “Grazie per sostenere questa causa che serve a creare un futuro per tutti, soprattutto in questo momento di incertezza”, ha scritto la band sui social.

Il 9 aprile, invece, i musicisti hanno deciso di aiutare lo staff dell’East Room di Nashville, uno spazio dedicato ai concerti, al teatro e all’arte, ovvero dei settori che stanno vivendo un momento di forte crisi a causa della pandemia in corso. “Questi spazi sono di vitale importanza per l’espressione e la crescita artistica – hanno scritto i Greta Van Fleet sui social – apprezziamo la sincerità con la quale queste istituzioni lavorano e vi ringraziamo per riconoscere la loro importanza fondamentale per la comunità musicale”.

L’ultima donazione, almeno per il momento, risale al 10 aprile, quando la giovane band ha deciso di aiutare un’organizzazione del loro Paese, il Michigan Food Bank Council: “Lo scopo – hanno spiegato i musicisti – è quello di fornire il cibo necessario alle persone del nostro Stato di origine. Grazie per permetterci di aiutare con questo cibo i nostri connazionali colpiti dalla pandemia, è importante sostenerli in tutti i modi possibili”.

Il direttore esecutivo del Michigan Food Bank Council, il Dottor Philip Knight, ha spiegato come verranno utilizzati i soldi versati dalla band: “Questa donazione è arrivata proprio al momento giusto – ha detto a Loudwire – perché stiamo per lanciare il programma Quarantine Box che ha lo scopo di aiutare i cittadini anziani che sono i più vulnerabili durante questa crisi”. Il progetto prevede la consegna di circa 22 pasti alle persone anziane che ne hanno bisogno. L’organizzazione è molto grata ai Greta Van Fleet perché con il loro aiuto questo progetto potrà finalmente partire e aiutare tantissime persone.