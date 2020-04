Coronavirus, Neil Young pubblica un nuovo video del brano Shut It Down: "ecco la reazione della Terra di fronte alla pandemia"

Neil Young ha deciso di raccontare la tragedia che tutto il mondo sta vivendo a causa del Coronavirus attraverso un video: si tratta di una nuova versione della canzone Shut It Down, contenuta nell’album Colorado realizzato l’anno scorso con i Crazy Horse. L’artista ha deciso di dare un nuovo titolo al brano per l’occasione, trasformandolo così in Shut It Down 2020.

Il video è stato realizzato da Neil Young insieme a sua moglie, l’attrice Daryl Hannah: nella clip le immagini dei musicisti che eseguono la canzone in studio si alternano a quelle che raccontano la terribile crisi che tutto il mondo sta vivendo. Possiamo così vedere l’immagine simbolo della ragazza che è andata a trovare il nonno in casa di riposo per annunciargli il suo fidanzamento e ha dovuto farlo parlandogli attraverso il vetro di una finestra, l’immagine del Papa che cammina in una Piazza San Pietro deserta, oppure le immagini di medici e infermieri in prima linea per contrastare l’epidemia e cercare di salvare vite umane, o ancora quelle di persone in giro con le mascherine, e poi quelle delle spiagge e delle strade affollate diventate all’improvviso deserte e silenziose.

“Le persone stanno provando a salvare la Terra da una brutta morte – canta Young nella canzone – Bisogna spegnere il sistema in tutto il pianeta”. Come ha spiegato poi l’artista sul suo sito, questo video è stato realizzato per “documentare la reazione della Terra alla pandemia del 2020” ed è stato ispirato dai suoi fan e dai loro messaggi nei quali hanno raccontato come stanno affrontando questo difficile periodo, sottolineando come questa canzone sia pertinente rispetto a ciò che stiamo vivendo.

“Ignorate le azioni del leader mondiali che sono troppo vanitosi per indossare delle mascherine – ha scritto ancora Young – loro non stanno dando il buon esempio. Rinunciate alla vostra vanità per il bene del prossimo. Indossata una mascherina in pubblico per fermare i contagi”. Come tanti altri musicisti, anche Neil Young ha deciso di tenere compagnia i fan, soprattutto coloro che non hanno potuto assistere ai suoi recenti show, pubblicando i video dei suoi vecchi concerti e realizzando le sue Fireside Sessions, delle performance live negli studi di registrazione della sua casa di Telluride, in Colorado, durante le quali ha eseguito anche delle vere perle rare, come il brano On The Beach, un pezzo che non esegue quasi mai dal vivo, non a caso questa era la quarta volta dal 1975. Nei prossimi giorni l’artista pubblicherà altri video musicali mentre sabato 11 aprile parteciperà all’evento digitale organizzato da Willie Nelson dal titolo At Home With Farm Aid.

“Questi sono tempi incerti – ha detto Young in un comunicato – vi auguro tutto il bene possibile mentre vi prendete cura dei malati, dei giovani e degli anziani che amiamo così tanto. Invio i miei auguri anche a tutto il personale sanitario e a quello dei governi di tutto il mondo, a tutti gli scienziati che stanno studiando il virus e che condivideranno con noi i metodi migliori per garantire a tutti la sopravvivenza nel nostro mondo messo così a dura prova. Lavoriamo tutti insieme - ha proseguito - cerchiamo di essere ottimisti sul fatto che troveremo un rimedio a tutto questo. Con affetto per tutti, in qualsiasi percorso di vita, in qualsiasi condizione politica, in qualsiasi situazione. Riusciremo a lavorare insieme per il bene del nostro mondo perché siamo qui tutti insieme, in bilico”.