Coronavirus, Jared Leto donerà il 100% dei proventi del suo nuovo merchandising in beneficenza

"Che la quarantena forzata sia con te". In modo ironico ma molto nobile anche Jared Leto ha deciso di fare la sua parte per aiutare tutti coloro che direttamente o indirettamente sono stati colpiti da questa crisi sanitari ed economica senza precedenti.

Il leader dei Thirty Seconds To Mars e nostro Rock Ambassador ha deciso di creare una nuova linea di magliette, con impressa una scritta ispirata al mondo di Star Wars, da mettere in vendita per raccogliere fondi da devolvere a tutti coloro che non possono permettersi le cure mediche o che si ritrovano improvvisamente senza stipendio.

Il 100% dei soldi raccolti verrà donato all'organizzazione Partners In Health, che "fornisce una corsia preferenziale per i poveri nelle cure sanitarie". Jared Leto stesso si occuperà personalmente della gestione delle donazioni raccolte.

100% of profits of this tee will be donated to @PIH and I’m matching all monies raised https://t.co/GCQUCRpAjH pic.twitter.com/WeeSaPpylk — JARED LETO (@JaredLeto) April 3, 2020

"Dopo numerose richieste, abbiamo creato una maglietta dedicata al #JaredLetoCinemaClub nella speranza di poter raccogliere quanto aiuto possibile per contrastare l'emergenza COVID-19. Il 100% dei profitti sarà devoluto a Partners In Health e consegnerò personalmente i fondi raccolti. Che la forza sia con voi."

La maglietta creata da Jared Leto è disponibile attraverso questo sito di raccolta fondi.