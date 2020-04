Coronavirus, Red Hot Chili Peppers: la quarantena di Anthony Kiedis con la famiglia a Malibu. Guarda le foto

In questi giorni difficili, a causa anche delle misure di contenimento dovute all'emergenza coronavirus, molte rock star stanno riscoprendo e mostrando online l'attaccamento alle proprie usanze e agli affetti famigliari. Se Noel Gallagher esce solo per andare a fare la spesa (e non sempre trova quello che cerca come raccontato in un nostro recente articolo) e Billie Joe registra cover e nuovi pezzi, Anthony Kiedis dei Red Hot Chili Peppers preferisce la compagnia di suo figlio e dei suoi cani.

Come riportato di recente dal DailyMail la voce della band di Californication sta trascorrendo questo periodo lontano dai palchi nelle sua villa di Malibu con la sua famiglia. Lo scorso week end è stato immortalato in alcuni scatti assieme al figlio dodicenne Everly mentre insieme portano fuori i cani, due Rhodesian Ridgeback, Katie e Sammi.

Il giovane Everly è l'unico figlio della rock star, avuto assieme alla modella Heather Christie, con cui Kiedis è stato legato sentimentalmente in una relazione dal 2004 al 2008.

I Red Hot Chili Peppers non pubblicano un nuovo album dal 2016, anno di uscita di The Getaway, ma il batterista Chad Smith ha confermato in una recente intervista che il gruppo sta registrando un nuovo disco. Chad Smith ha anche confermato che all'interno del nuovo album prenderà parte anche John Frusciante, rientrato nel gruppo dopo 10 anni: "John è finalkmente tornato nella band e tutti lo sanno. Siamo entusiasti!"