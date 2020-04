Coronavirus, Brian May dei Queen: “Quando la pandemia sarà finita tutti noi avremo imparato una lezione”

Secondo Brian May, la quarantena insegnerà molte cose a tutti noi. In un’intervista rilasciata a ITV News, il chitarrista dei Queen ha parlato di ciò che stiamo vivendo e di come lui stesso sta affrontando questa situazione: “È un momento difficile per tutti – ha detto – è una tragedia. Ma ci sono cose per le quali essere grati. Ci sono molte persone che stanno vivendo un incubo e perderemo molte di loro. Potrei essere io, considerando che sono una persona anziana e vulnerabile. Ma sapete una cosa, non è tutto brutto. Ci sono anche cose belle alle quali pensare, tutto questo riguarda solo il presente”.

Il musicista 72enne, insomma, riesce a essere ottimista nonostante anche lui abbia sperimentato una fase di scoraggiamento: “Ho passato dei momenti bui – ha spiegato – e sono davvero depresso. Quindi all’inizio mi sono trovato davvero in difficoltà, soprattutto per la perdita della libertà. Ma sto accettando la situazione e penso ci siano delle gioie da apprezzare durante l’isolamento. Ci sono moltissime cose. Le persone stanno diventando molto creative – ha proseguito – e quando usciremo da tutto questo, penso che avremo imparato delle grandi lezioni. Spero che ricorderemo, ad esempio, che possiamo lavorare da casa, che le macchine si possono fermare, così come gli aerei, e che l’aria può essere più pulita. Intendo dire, all’improvviso sembra che tutti noi siamo tornati a respirare – ha sottolineato – e questo salverà tantissime vite. Non ci sono più animali investiti per la strada e i soccorsi per gli animali selvatici stanno sperimentando una grande differenza rispetto a prima. Tutte queste cose che pensiamo facciano parte della nostra società e delle quali siamo convinti di non poter fare a meno, tutti i mali che l’umanità ha portato nel mondo, non sono inevitabili. Forse possiamo cambiare. Forse abbiamo bisogno di prendere una nuova direzione”.

Brian May, dunque, ha evidenziato come da questa terribile situazione la natura abbia tratto giovamento e la sua speranza è che in futuro, quando la pandemia sarà finita, gli umani imparino a rispettarla di più. Il chitarrista sta trascorrendo questo periodo di quarantena nella sua casa di Londra, dove quasi ogni giorno allieta i fan sui social con concerti casalinghi e lezioni di chitarra.