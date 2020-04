Coronavirus, i Kings Of Leon pubblicano il primo inedito in quattro anni per i fan in quarantena. Ascolta qui Going Nowhere

In questi giorni così cruciali per la lotta alla diffusione del coronavirus sempre più artisti si stanno unendo alla causa per tramettere il messaggio più importante: restate a casa, o come direbbero da oggi i Kings Of Leon, "non andate da nessuna parte".

"Going Nowhere" è infatti il titolo scelto per la nuova canzone della band di Nashville, il primo brano inedito dall'uscita dell'album WALLS del 2016. La band ha pubblicato da poche ore la nuova canzone acustica registrata in presa diretta dal frontman Caleb Followill con la sua chitarra acustica. Il video, registrato chiaramente nella città natale della band e diretto dal regista Casey McGrath, mostra il leader dei Kings Of Leon seduto sul braccio di un divano mentre, con le spalle alla telecamera, registra in presa diretta la toccante ballata dai temi più attuali che mai. L'ambientazione minimalista e solitaria del video sono perfette per descrivere i versi cruciali della canzone, ispirata da questo periodo così difficile nella speranza del celere arrivo di giorni migliori: "Non vado da nessuna parte / Se hai tempo / Ed è una strada lunga e difficile / fino a quando non potrò raggiungerti / E terrò duro / Spero che il sole torni a risplendere presto."

Ascolta qui "Going Nowhere.", il nuovo brano dei Kings Of Leon:

La descrizione del video riporta l'augurio e il consiglio della band per tutti i fan, oltre che il link per la raccolta fondi dedicata a tutti coloro che in questo momento di blocco dell'industria dell'intrattenimento si ritrovano senza lavoro:

"Restate al sicuro. Restate a casa. Ci vedremo appena potremo".