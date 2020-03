Coronavirus, il ragazzo che suona Morricone con la chitarra elettrica sopra Piazza Navona deserta: il video è da brividi

Piazza Navona, una delle più belle e famose piazze romane, in questo periodo è deserta ed è così strano vederla così, visto che di solito è piena di gente e di turisti provenienti da tutte le parti del mondo. L’emergenza Coronavirus ha svuotato anche la capitale ma qualcuno ha pensato di riempire almeno quella piazza di musica.

Il tricolore che sventola, qualche rintocco delle campane della chiesa e subito dopo partono le note della colonna sonora di “C’era una volta in America”, una delle soundtrack più belle mai composte dal maestro Ennio Morricone. A suonarla in questa atmosfera surreale è Jacopo Mastrangelo, giovane chitarrista che ha così voluto raccontare in musica la desolazione della capitale, riempiendo per qualche minuto quel silenzio che opprime.

Il video della sua esibizione su una terrazza che affaccia su Piazza Navona è stato poi pubblicato sui social da Fabio, il padre del chitarrista, e ben presto è diventato quasi un simbolo di quanto tutti noi stiamo vivendo. La performance di Jacopo ha colpito tante persone per la sua innegabile carica emotiva, non a caso il musicista ha ricevuto tantissimi messaggi commossi e di speranza da parte di persone che lo ringraziavano per aver realizzato questa perla che di certo resterà come testimonianza di questi giorni terribili.