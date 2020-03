The Beatles: le strisce pedonali di Abbey Road ridipinte durante il lockdown per il coronavirus

Dopo anni di abbandono, una squadra del comune di Londra ha ridipinto le leggendarie strisce pedonali di Abbey Road, rese famose dalla copertina dell'omonimo album dei Beatles del 1969 (con la foto scattata l'8 agosto del 1969 da Iain Macmillan) mentre la città è in isolamento per arginare la diffusione del coronavirus. L’attraversamento pedonale, normalmente sommerso dai turisti, è stato designato come sito di importanza nazionale dal governo britannico nel 2010. Ciò significa che può essere modificato solo con l'approvazione delle autorità locali.

"Questo attraversamento non è un castello o una cattedrale ma, grazie ai Beatles e a un servizio fotografico durato dieci minuti in una mattina dell’agosto 1969, è divenuto un sito da considerare parte del nostro patrimonio", dichiarò John Penrose, Ministro del Turismo in un comunicato di dieci anni fa.