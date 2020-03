Soundgarden: Vicky Cornell accusa la band di mettere a rischio la salute di sua madre per colpa della loro causa legale

Vicky Cornell, vedova di Chris Cornell, ha dichiarato che i Soundgarden stanno mettendo a rischio la salute di sua madre chiedendole di presentarsi ad una deposizione nel bel mezzo della pandemia globale dovuta al coronavirus.

La moglie di Chris, in causa contro la band, ha raccontato che si sta "insistendo senza pietà per la deposizione immediata" della madre, che essendo anziana è “un individuo a rischio" e che potrebbe quindi incappare in gravi problemi di salute se esposta al COVID-19". Ha aggiungendo anche che la band sta "sfruttando l'epidemia del coronavirus per scopi vessatori”.

Con la causa iniziata a dicembre scorso, Vicky chiede ai Soundgarden il pagamento corretto dei diritti d'autore e l’assegnazione della proprietà del materiale di Chris Cornell.