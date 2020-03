Eric Clapton: rinviate le date italiane del tour a maggio del 2021. Tutte le info

A seguito della situazione creatasi con la diffusione del coronavirus il tour europeo di Eric Clapton che comprendeva due concerti in Italia (6 Giugno Milano, 8 Giugno Bologna2020) è stato rinviato alla Primavera del 2021.

Le nuove date saranno le seguenti:

26 Maggio 2021 Milano - MediolanumForum

28 Maggio 2021 Bologna - Unipol Arena



Questo il messaggio di Eric Clapton:“A seguito del suggerimento delle agenzie sanitarie internazionali e delle istruzioni dei governi locali purtroppo non abbiamo alternativa ad annunciare che il tour europeo, programmato per Maggio/Giugno 2020, dovrà essere riprogrammato perla primavera del 2021. La salute e la sicurezza della nostra band, della crew e dei fan è la nostra prima priorità. Non vediamo l’ora di vedervi nella primavera del 2021” .

D’Alessandro e Galli conferma che i biglietti per gli spettacoli di giugno rimarranno validi per quelli del 2021.