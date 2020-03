Coronavirus, i Metallica trasmetteranno in streaming un concerto alla settimana per i fan in quarantena. Guarda il primo

I Metallica hanno lanciato i "#MetallicaMondays". La band di Lars Ulrich e James Hetfield ha deciso di rimanere vicino a tutti i propri fan in quarantena, e isolati nelle loro case, con la trasmissione in streaming ogni lunedì di un loro concerto integrale. Un vero e proprio show dei Metallica godibile comodamente dal divano di casa.

I concerti potranno essere visti su Facebook o su YouTube ogni lunedì sera alle 20:00 (in Italia all'1 del mattino) in versione integrale e senza alcuna interruzione. La band ha così annunciato l'iniziativa: "Mentre facciamo tutti la nostra parte e restiamo a casa, ci rendiamo conto di quanto ci manchi la musica dal vivo. Quindi che ne dite di goderci nuovamente alcuni dei nostri spettacoli preferiti ad una distanza socialmente responsabile? Non per sembrare troppo di cattivo gusto, ma ora più che mai rimanere in contatto in questo modo è la soluzione migliore per superarlo insieme. Con questa idea in testa vogliamo portare una serie di concerti dei Metallica dal vivo direttamente sul vostro divano!"

Il primo concerto trasmesso dalla band di San Francisco ieri sera è stato il "Live at Slane Castle", registrato in Irlanda lo scorso 8 giugno 2019.

Riguardalo qui!