David Crosby: “Per colpa del Coronavirus potrei perdere la mia casa”

David Crosby ha dichiarato di avere "gravi problemi finanziari" a causa del Coronavirus che sta portando alla cancellazione delle date del suo tour estivo. È probabile, infatti, che i rinvii continuino nel tentativo di contenere la malattia.

"Sono seduto qui ad aspettare che cancellino tutti i miei concerti di quest'estate e di avere seri problemi finanziari", ha raccontato Crosby a GQ in una recente intervista. "Lo sapete che non ci pagano più per i dischi, vero? Quindi i concerti sono tutto quello che abbiamo. Sono davvero l'unica cosa che possiamo fare per fare soldi. E non farli più è semplicemente terribile". Il musicista ha poi aggiunto: "Potrei, lo giuro su Dio, perdere la mia casa".

La maggior parte delle cancellazioni o dei rinvii riguarderebbe, per ora, le date fino ad aprile. E mentre il Coronavirus continua a costringere a cancellare i concerti, i fan di tutto il mondo si stanno rivolgendo ai servizi di streaming per ascoltare i propri artisti preferiti. Nonostante questo un aumento degli streaming equivarrebbe solo a un minimo aumento delle entrate per gli artisti, non abbastanza per coprire le perdite maturate dai tour cancellati.

Crosby è stato per anni molto critico nei confronti dei servizi di streaming, paragonandoli ad un "furto": "Le compagnie di streaming stanno guadagnando miliardi di dollari. I numeri sono proprio là fuori", aveva spiegato in un'intervista del 2019 a Collider. “Le tre principali case discografiche stanno guadagnando, mi è stato detto, 19 milioni di dollari al giorno e gli artisti sono fregati. È come se tu facessi un concerto per un mese e ti pagassero un nichelino. Ti pagano, ma non abbastanza per vivere. Non è giusto".