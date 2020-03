Coronavirus, i Mötley Crüe invitano tutti ad ascoltare Home Sweet Home: "restate nella vostra casa dolce casa!"

In questi giorni sono tante le star della musica che stanno lanciando messaggi ai fan per invitarli a resistere e a seguire tutte le disposizioni per cercare di arginare la diffusione del Coronavirus. Tra questi artisti ci sono anche i Mötley Crüe, i quali hanno utilizzato la loro hit Home Sweet Home, contenuta nel terzo album della loro carriera Theatre Of Pain del 1985, per invitare i loro fan a rimanere nella loro “casa dolce casa”, per l’appunto.

“Stiamo vivendo questo momento tutti insieme – hanno scritto i Mötley Crüe su Twitter – per favore, seguite le direttive della vostra zona. Un breve periodo di isolamento ci farà uscire da tutto questo il prima possibile. Restate al sicuro, assicuratevi di lavarvi le mani e di restare nella vostra ‘casa dolce casa’. Vi amiamo”. Il messaggio si conclude con l’hashtag #beatthevirus.

#Crüeheads We’re ALL in this together, Please follow the guidelines in your area. A short time of social distancing will mean we sort this out ASAP.

Stay safe and make sure to wash your hands and Stay Home Sweet Home.

Love to you all - Mötley Crüe #beatthevirus pic.twitter.com/PPPSB6oQgO — Mötley Crüe (@MotleyCrue) March 17, 2020

Per l’occasione, la band ha anche pubblicato un nuovo video di Home Sweet Home, nel quale scorrono le parole della canzone insieme alle immagini tratte da The Dirt, il biopic sulla storia del gruppo uscito il 18 marzo 2019, esattamente un anno fa. Vince Neil, Nikki Sixx, Mick Mars e Tommy Lee hanno voluto celebrare in questo modo il primo anniversario del film che di fatto li ha riportati di nuovo sulla cresta dell’onda.

Non a caso Nikki Sixx ha poi ricordato la ricorrenza su Twitter: “È già passato un anno dall’uscita di The Dirt – ha scritto – il modo attraverso il quale il film ci ha messo in contatto con i fan ha significato molto per noi. Vi ringraziamo tutti per il vostro affetto e per il vostro sostegno. Restate al sicuro e restate nella vostra ‘casa dolce casa’”.

Wow! It’s already a year since The Dirt was released on @Netflix. The way the film connected with fans has meant so much to us, We thank every one of you for the love and support.

Stay safe and Stay Home Sweet Home.#1yearofTheDirt https://t.co/UfHuTyVxxI — xxıS ıʞʞıN (@NikkiSixx) March 19, 2020

Nel mondo della musica si iniziano già a vedere i primi effetti della diffusione del virus, visto che molti concerti e festival sono già stati annullati o rimandati. Nel panorama rock, purtroppo, c’è già qualche positivo: il produttore di Ozzy Osbourne, Andrew Watt, ad esempio, ha rivelato di essere risultato positivo al test e ha invitato tutti a non sottovalutare il problema. Positivo è anche il chitarrista dei Crown The Empire, Brandon Hoover.

Per quanto riguarda i Mötley Crüe, al momento il loro Stadium Tour insieme a Def Leppard, Poison altri è ancora in calendario, ma se la situazione continuerà a peggiorare, è molto probabile che anche questi show vengano cancellati o posticipati in autunno.