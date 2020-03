Coronavirus, il tributo delle rock star alla forza dell'Italia in quarantena

Il weekend appena trascorso è stato uno dei più surreali e difficili per il popolo italiano, chiuso nelle proprie abitazioni ma unito nel manifestarsi creativo e pronto a reagire. Si sono susseguite sui social e sui principali mezzi di informazione le immagini della famiglie affacciate ai balconi con strumenti musicali, torce e cartelli con la missione di cantare e urlare al mondo la propria reazione nei confronti del difficile momento che stiamo attraversando.

A sostegno e in tributo al popolo italiano anche il mondo del rock ha voluto manifestare la sua presenza e gratitudine pubblicando sui principali social network immagini e video che dimostrano la grande forza del nostro paese. Da Slash dei Guns N' Roses ai Pearl Jam, fino a Brian May dei Queen, Tré Cool dei Green Day e al mondo di Hollywood, lo star system internazionale è da sempre legato all'Italia e in questo difficile momento ha voluto tributare gli italiani con queste belle manifestazioni di stima.

Abbiamo raccolto le più belle:

SLASH

Ha condiviso un bellissimo video di un'esibizione estiva delle Frecce Tricolori sul "Nessun Dorma" della Turandot di Giacomo Puccini cantato dal grande Luciano Pavarotti

GREEN DAY

Tré Cool dei Green Day ha voluto dare il suo sostegno al popolo italiano con una frase davvero motivante: "Rimani forte"

PEARL JAM

Hanno condiviso un estratto della loro esibizione tratta dal DVD "Immagine In Cornice" registrato durante cinque tappe del tour italiano del 2006

BRIAN MAY

Ha condiviso un video pubblicato dalla Comunità Queeniana ispirato alla famosissima esibizione di Freddie MErcury con i Queen del 1985 al Live Aid di Wembley.

TOM HARDY

L'attore famoso per Il Ritorno del Cavaliere Oscuro, Mad Max Fury Road e Venom ha condiviso lo stesso video di Slash

CHRIS EVANS

L'attore protagonista di Captain America ha ricondiviso quanti più video possibili degli italiani che suonano affacciati ai loro balconi sul suo profilo Twitter

All these videos of Italians playing their instruments during the lockdown are incredible