Debbie Harry: “Ecco cosa ho imparato a stare in tour con Iggy Pop e David Bowie”

Debbie Harry durante una recente intervista a Rolling Stone USA ha raccontato dell'esperienza del tour nel quale i suoi Blondie aprivano (eravamo nel 1977) i live di David Bowie e Iggy Pop: "C’era una certa dose di improvvisazione nelle loro performance", ha spiegato. "Niente di robotico. C’era passione. Iggy Pop ama quello che fa. È abbastanza ovvio pensare che sia un tipo un po' selvaggio, ma si impone dei limiti; la sua follia è controllata. L'esperienza è tutto e io ero in una posizione un po' strana. Ero l’unica donna in una band maschile. Ho cercato di non essere troppo timida o troppo carina, a parte il fatto che ero carina, ma ho cercato di portare altri elementi. Poi sapere se ci sono riuscita è un'altra storia".

Ha continuato poi raccontando i vantaggi di aver trovato la fama verso la fine dei suoi vent'anni piuttosto che prima, dicendo che le ha permesso di "avere un po' più di flessibilità con il mio ego". Nel senso che Debbie era in grado di "rendersi conto che a volte si è forti di ciò che è la propria idea e a volte si può anche fare un passo indietro e accettare l'idea di un'altra persona; e si sa che niente è così prezioso".