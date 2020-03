L'ambizione di Daniel Radcliffe: “Mi piacerebbe interpretare David Bowie in un biopic”

In quest’ultimo periodo i biopic vanno molto di moda: il grande successo del film sulla storia dei Queen e di Freddie Mercury, Bohemian Rhapsody, seguito da quello sulla storia di Elton John, Rocketman, ha aperto la strada a un filone cinematografico che lega il grande schermo alla musica.

Ci sarebbero tante altre grandi star della musica la cui vita meriterebbe di essere raccontata al cinema. E sono anche tanti gli attori che aspirano a interpretare questi leggendari musicisti. Ad esempio, Daniel Radcliffe, il giovane attore diventato famoso per aver interpretato il maghetto più amato del cinema, Harry Potter, sogna di poter vestire un giorno i panni del Duca Bianco.

Lo ha confessato lui stesso in un’intervista per Fox News durante la quale gli è stato chiesto, appunto, quale big della musica gli piacerebbe impersonare: “Se parliamo di sogni nel cassetto e di quale artista sarebbe bello interpretare o quali canzoni mi piacerebbe cantare – ha detto – allora direi David Bowie. Ma non mi sto candidando davvero per questo ruolo – ha però puntualizzato – non penso che sarei adatto e certamente credo ci siano persone migliori di me per questa parte. Inoltre, penso che non abbiamo bisogno di fare un film sulla vita di tutti”.

Former 'Harry Potter' star Daniel Radcliffe explains why he would be open to doing a punk biopic Daniel Radcliffe is busting out of his latest film role. The 30-year-old, best known for playing the most famous "half-blood wizard" in the "Harry Potter" film series, is starring in "Escape from Pretoria," which tells the true story of political prisoners Tim Jenkin and Stephen Lee (Daniel Webber).

Daniel Radcliffe, dunque, ha spiegato che si tratta di un suo sogno ma che comunque non si sentirebbe pronto per un ruolo simile: “Se poi si trattasse di un musicista che amo – ha detto ancora – sarei sottoposto a una pressione doppia, perché non vorrei mai rovinare un film dedicato al mio artista preferito. Magari – ha aggiunto – forse sarei più adatto per qualcosa sul punk anni ’70 che richiederebbe una minore abilità canora da parte mia. Un ruolo del genere potrebbe andare bene”.

Il giovane attore di Harry Potter, insomma, è ambizioso ma anche realista e saggio; attualmente Daniel è al cinema con Escape from Pretoria, film nel quale interpreta il prigioniero politico Tim Jenkin.