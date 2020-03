David Bowie, in vendita il pub australiano del video di Let's Dance: il prezzo è 130.000 euro!

Il Carinda Hotel, nella piccola città di Carinda, nel New South Wales in Australia, è in vendita per la somma di 130.000 euro (220.000 dollari australiani). L'hotel (con sei stanze) ha anche un area pub dove nel 1983 David Bowie girò il video di Let's Dance. Il muro dove Bowie si trovava nel clip è rimasto invariato fino ad oggi.





Il video di Let's Dance, diretto da David Mallet, fu realizzato per attirare l'attenzione sul razzismo sistemico nei confronti degli indigeni australiani. "Il messaggio è molto semplice: è sbagliato essere razzisti!”, dichiarò Bowie a Rolling Stone nel 1983. "Per quanto ami questo Paese, è probabilmente uno dei più intolleranti al mondo dal punto di vista razziale. Voglio dire, al nord c'è un'intolleranza incredibile".