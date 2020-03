Tom Morello ricorda di quando ha scoperto la musica di Bruce Springsteen e del tour fatto insieme al Boss

Tom Morello, durante una intervista rilasciata a Loudwire, ha ricordato di quando ha ascoltato per la prima volta Bruce Springsteen e di come ci sia voluto un po' di tempo per comprendere la sua musica: "Ecco perché amo il Boss: le sue canzoni, soprattutto quelle più dark e tristi sono quelle che mi piacciono di più”, ha raccontato il chitarrista. “Ascoltando Darkness On The Edge Of Town (1978) e Nebraska (1982) mi sono sentito come a casa e mi ha sorpreso che Bruce non fosse di Libertyville, la città dove sono cresciuto, perché la tensione, l'ansia, il desiderio di fuga e le paure che incombevano intorno alla mia esistenza suburbana si manifestavano davvero nella sua musica. Non sono cresciuto come un fan di Bruce Springsteen e l'ho scoperto piuttosto tardi. All'epoca di Born in the USA ero un fan dei Clash e dei Gang of Four e di band come quelle, quindi non capivo bene cosa fosse. E' stato grazie ad uno speciale HBO del tour di Amnesty International del 1988 che mi sono interessato a lui. Credo che fosse un concerto in uno stadio da qualche parte in Sud America e non riuscivo a credere che Bruce Springsteen fosse in prima fila con Peter Gabriel e Sting e gente del genere. Rimasi sbalordito dalla sua esibizione dal vivo e dal modo in cui sia lui sia lo stadio si sono scatenati e mi sono messo a piangere per quanto tutto fosse incredibilmente emozionante. A quel punto mi dissi: ‘Ho bisogno di saperne di più’. Così ho comprato il disco Darkness On The Edge Of Town e ho pensato: 'Ok, ora capisco'. Sono sempre stato attratto dalla musica heavy, prima metal e poi punk, ma è stato attraverso la musica di Nebraska di Springsteen e poi di The Times They Are a-Changin' di Dylan e dischi come quelli, che ho capito che la musica folk poteva essere la più heavy di tutte. Con la giusta coppia di accordi e il giusto tipo di poesia oscura, può essere devastante come qualsiasi altra cosa dell'heavy metal”, ha aggiunto Morello.

“Ho incontrato personalmente Bruce Springsteen intorno al 2000 e poi abbiamo suonato insieme ad Anaheim nel 2008. Questo è stato l'inizio delle nostre esibizioni insieme nel corso dei sei anni successivi. Poi è successo che nel 2014 Little Steven era preso nelle riprese della sua serie tv Lilyhammer, così Bruce mi chiese di partecipare al tour australiano della E-Street Band. Eravamo laggiù, ci siamo divertiti così tanto che ne è venuto poi fuori un disco, High Hopes. Che grande piacere è stato stare sul palco a guardare Bruce e la E Street Band al lavoro e farne parte per alcuni concerti. Incontrare i tuoi eroi, con Bruce Springsteen, è stata un'esperienza molto gratificante".