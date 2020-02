Mötley Crüe: stabilito a Milwaukee il nuovo record cittadino della vendita di biglietti

Battuto il record locale di vendita di biglietti per un concerto nella storia dello stadio Miller Park a Milwaukee, in Wisconsin. L’evento del prossimo 18 agosto sarà parte dello Stadium Tour, la serie di live che vedrà il ritorno sul palco della band di Nikki Sixx, Tommy Lee, Vince Neil e Mick Mars con Def Leppard, Poison e Joan Jett & the Blackhearts. Tutti i biglietti disponibili sono stati acquistati nel giro di 24 ore come ha riferito la rete televisiva Fox 6 Now. L'impianto, casa dei Milwaukee Brewers (MLB) può contenere 41.900 persone.

Il tour prenderà il via il 7 luglio prossimo a Miami, quando la band farà il suo ritorno sulla scena, cinque anni dopo l’addio nel 2015.