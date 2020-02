The Beatles: in arrivo il documentario sull’ultimo anno di vita di John Lennon

È il 1980 e John Lennon, a dieci anni dalla rottura dei Beatles, pubblica l'album Double Fantasy. L’8 dicembre dello stesso anno, il cantautore viene assassinato fuori dal Dakota building, a New York City.

In occasione del 40° anniversario di quel giorno è in arrivo il documentario sull’ultimo anno di vita del cantante, John Lennon: The Final Year. Il docu-film presenterà materiale d'archivio inedito ed interviste a coloro che hanno trascorso del tempo con Lennon, durante quell’anno. Lilla Hurst, co-direttrice della casa di distribuzione Drive, ha dichiarato: "Questo film dà voce esclusivamente alle persone che hanno fatto parte della vita di John Lennon durante il 1980 facendo luce su una parte inedita della sua storia”. Mark L. Reda, direttore creativo della casa di produzione Reda Films ha aggiunto: "Credi di conoscere la storia di John Lennon, ma questa è la straordinaria parte dell'ultimo anno della leggenda dei Beatles".