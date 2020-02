Radiohead, Thom Yorke: "È facile essere infelici. Essere felici è più difficile"

Il sito UltimateGuitar.com ha riportato alcune dichiarazioni di Thom Yorke, leader dei Radiohead, su vari aspetti della sua vita, primo fra tutti quello del suo status di rockstar. "La parte più difficile dell'essere nella band è ascoltare la mia musica. A volte la cosa più bella da fare con una chitarra è solo guardarla", avrebbe dichiarato il cantante, continuando: "Non c'è niente di più noioso di una star del rock'n'roll. Qualcuno che è in viaggio da dieci anni, che si aspetta attenzione ovunque vada, che è odioso, incoerente, poco creativo e che ha un ego enorme. Non c'è niente di più inutile".



Un po' come, a suo parere, farebbe il leader degli U2: "La differenza fra me e Bono è che lui è abbastanza felice di andare ad adulare la gente per ottenere quello che vuole ed è molto bravo a farlo, ma io non ci riesco proprio. Probabilmente finirei per prenderli a pugni in faccia piuttosto che stringere mani, quindi è meglio che io stia fuori dai piedi. Non posso impegnarmi in questo livello di stronzate. Il che è un peccato, davvero, e in un certo senso sarebbe d'aiuto se potessi, ma non posso. Ammiro il fatto che Bono ci riesca".

Ma allora com’è essere Thom Yorke? "È difficile. Devi alzarti ogni mattina e guardare quella faccia e non spararle con la pistola. Se fossi fatto di cioccolato mi scioglierei in macchina per rovinare gli interni. È facile essere infelici. Essere felici è più difficile", avrebbe aggiunto il musicista.

Infine, la rockstar avrebbe raccontato la sua, anche sul sesso: "Il sesso è più di un atto di piacere, è la capacità di sentirsi così vicini ad una persona, così connessi, così a proprio agio che è quasi mozzafiato, al punto di non poterlo sopportare. E tu ne fai parte".