Queen, Adam Lambert: “Non imito Freddie Mercury, lo celebro”

Adam Lambert, durante un’intervista sulla stazione radio australiana Triple M, ha parlato di Freddie Mercury, sottolineando che la sua intenzione è quella di celebrare e non di imitare l’ex frontman dei Queen: "Sono così fortunato di potergli rendere omaggio come artista e come persona, come scrittore e come cantante. Ho fatto molte domande e ho imparato molto su di lui; e cerco davvero di tenerlo in primo piano nella mia mente. Non per imitarlo, ma per celebrarlo. Spero così di poter far rivivere in qualche modo il suo spirito”.

I Queen con Adam Lambert suoneranno in Italia il prossimo 24 maggio alla Unipol Arena. Un concerto firmato Virgin Radio.