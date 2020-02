Guns N’ Roses, quella volta in cui David Bowie ubriaco ha tentato di salire sul palco per suonare con la band

Cosa c’entra David Bowie con i Guns N’ Roses? Apparentemente nulla, eppure c’è un episodio che li lega. A raccontarlo a Riki Rachtman durante una puntata del Cathouse Hollywood Podcast, è stato Joseph Brooks, famoso DJ che negli anni ’80 lavorava nei club più celebri di Hollywood.

La vicenda risale al 10 ottobre del 1989: Brooks si trovava alla sua postazione, la sua cabina che era off limits per chiunque, persino per i suoi amici. D’un tratto due bodyguard gli bussarono, chiedendogli se potevano parcheggiare lì una persona che non si trovava esattamente in buone condizioni. «Mi dissero ‘C’è qualcuno qui fuori e non sappiamo dove metterlo. Possiamo metterlo qui?’ – ha raccontato il DJ – mi sono chiesto chi potesse mai essere e mi sembrò che il loro messaggio fosse ‘non possiamo tenerlo nel locale e questo è l’unico posto dove può stare’. Così gli ho chiesto chi fosse e loro mi risposero ‘David Bowie’”.

«Quei due bodyguard, Julio e Sam, erano i miei migliori amici – ha proseguito Brooks – sono venuti da me a chiedermi di tenere lì quella persona, pur sapendo che io non volevo nessuno nella cabina, soprattutto se era qualcuno che non conoscevo. Loro, invece, mi chiesero di nascondere lì David Bowie, ossia il mio più grande eroe. Io rimasi senza parole, non sapevo cosa fare. Avrei voluto che il nostro incontro non fosse avvenuto in quel momento perché lui era ubriaco e non era il David Bowie che avrei voluto conoscere. Avevo sognato quel momento per tutta la vita ma non era affatto come lo avevo immaginato».

In questo quadro rientrano anche i Guns N’ Roses perché quella sera in quel locale c’erano proprio loro sul palco, mentre David Bowie era completamente ubriaco: «Per me fu una grande delusione – ha proseguito Brooks – perché ho scoperto che era un ubriacone abituale. È triste, lo so, è terribile, terribile… Così Bowie entrò nella cabina, nel frattempo continuava a essere molesto con la cameriera alla quale chiedeva ancora altri drink. Era prepotente con lei, era un odioso ubriacone che dava fastidio alle ragazze».

Fu in quel contesto che il Duca Bianco disse: «Fatemi salire sul palco con loro!», riferendosi ovviamente ad Axl Rose e compagni. «Io ho pensato che non fosse una buona idea – ha raccontato ancora il DJ – a quel punto lui mi disse ‘Come ti permetti di dirmi questo?’ o una cosa del genere. Io tentai di spiegargli che ero un amico intimo di quei musicisti, che quello era il momento di Axl e che lui non avrebbe voluto vederlo salire sul palco. Bowie continuò a dire che sarebbe salito lassù e io continuai a dirgli di lasciar perdere. A quel punto tornarono i due bodyguards e lo portano via, credo che lo accompagnarono fuori». E così si conclude questa storia, anche se certamente sarebbe stato bello vedere Bowie sul palco insieme ai Guns.