Placebo: UFFICIALE in concerto in Italia il 14 luglio. Tutte le info e biglietti

I PLACEBO tornano in Italia!

La band di Brian Molko ha annunciato il ritorno live nel nostro paese per un concerto evento (unica data italiana) il 14 luglio prossimo a Mantova Live Estate (Piazza Sordello).

BIGLIETTI

I biglietti saranno disponibili per l’acquisto a partire dalle ore 10.00 di lunedì 17 febbraio sulle piattaforme ufficiali Ticketmaster Italia, Ticketone e in tutti i punti vendita autorizzati.

La band ha festeggiato 20 anni di carriera con la raccolta delle loro hit, “A Place For Us To Dream”, pubblicata nel 2016 e con l’uscita di nuovo materiale, contenuto nell’EP “Life’s What You Make It” (6 brani inediti tra cui i singoli “Jesus’s Son” e “Life’s What You Make It”, cover del brano dei Talk Talk).

La band di Brian Molko è tornata recentemente in studio per lavorare su nuovo materiale.