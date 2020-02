The Cure, Robert Smith: "Quest'anno uscirà il nostro nuovo album"

I Cure da tempo hanno annunciato tre nuovi dischi in lavorazione e finalmente hanno confermato che un nuovo album vedrà finalmente la luce quest'anno. A dichiararlo, ai NME Awards 2020, è stato Robert Smith: "Il primo disco uscirà tra poco, lo stiamo concludendo, dev’essere mixato. Ma finché non sarà completato, nessuno mi crederà. Non vedo l'ora che esca più di chiunque altro, credetemi!".

Quando gli è stato chiesto degli altri due, il frontman della band ha risposto: "Ce ne saranno solo due, il terzo sarà solo mio. Un'ora di me". I commenti di Smith sono arrivati poco dopo la vittoria del gruppo come Best Festival Headliner ai premi del magazine britannico New Music Express: "Grazie mille. Significa molto ricevere un premio come questo. Grazie a NME. Ci siamo divertiti moltissimo l'anno scorso e sono molto felice di essere il cantante dei Cure in questo momento".