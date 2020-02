Foo Fighters, Dave Grohl: “Il nuovo album è pronto!”

I Foo Fighters hanno appena finito di registrare il loro nuovo album, il decimo della loro carriera. Lo ha rivelato Dave Grohl in un’intervista per The Bill Simmons Podcast: “Abbiamo appena completato il nuovo disco – ha detto – alcune di queste canzoni, che in alcuni casi sono le migliori, le ho composte in 45 minuti. Poi ci sono altre canzoni che, al contrario, richiedono più tempo. In questo album c’è un riff al quale ho lavorato per 25 anni. La prima volta che l’ho inciso in un demo è stata nella mia cantina, a Seattle. Quindi a volte le scrivo in 45 minuti, a volte mi ci vogliono 25 anni!”.

Al momento Dave Grohl non ha fornito ulteriori dettagli circa il nuovo album, come ad esempio il titolo o la data di pubblicazione. Quel che è certo è che sarà “dannatamente strano”, come lo ha definito di recente lo stesso cantante, e probabilmente anche molto diverso dal precedente. L’attesa, in ogni caso, potrebbe non essere molto lunga: nei prossimi mesi i Foo Fighters saranno impegnati in molti concerti e festival e non è detto che non scelgano proprio una di queste occasioni per presentare il loro nuovo lavoro. Tra l’altro, quest’anno la band festeggia i 25 anni di attività e per questo motivo ha già annunciato delle grandi sorprese in quello che sarà un anno “folle”.

Holy Shit!!! 25 years?!



Thank you guys for being with us year after year…for singing along & making every show the best night of our lives.



We’re JUST getting started, so

Buckle up, 2020... it’s going to be an INSANE year full of some seriously crazy shit...#FF25 #FF2020 pic.twitter.com/BVesTPAIDp — Foo Fighters (@foofighters) January 14, 2020

Ma il nuovo disco non è l’unica novità che riguarda i Foo Fighters: Dave Grohl ha infatti confermato che in questo periodo sta lavorando anche a un documentario che racconterà la vita dei musicisti che, soprattutto agli esordi, hanno vissuto l'esperienza di andare in tour con un furgone. “Ho intervistato tutti – ha spiegato il frontman – resterete stupiti nello scoprire che i Beatles sono andati in tour con un furgone, così come i Guns N’ Roses, i Metallica, gli U2, tutti quanti hanno girato in furgone. C’è qualcosa che accomuna tutti coloro che hanno vissuto un periodo simile, è qualcosa che indossi come un distintivo”.

“Il documentario, in realtà – ha aggiunto Dave – non si baserà sugli aneddoti legati ai tour in furgone. Tratterà, piuttosto, del viaggio che si compie quando si va in tour in questo modo. Perché qualcuno dovrebbe mollare tutto, lasciare il lavoro, lasciarsi tutto alle spalle, semplicemente per inseguire questo sogno senza alcuna garanzia di riuscire a realizzarlo? Capita di morire di fame, di farsi male, di ammalarsi, di arrabbiarsi, di essere arrestati o di fare a botte, ma alla fine si riesce sempre ad arrivare al concerto successivo in un modo o nell’altro. Vi stupirete nello scoprire che tutti quanti – ha concluso - raccontano la stessa storia ed è proprio questa la chiave per il successo”.