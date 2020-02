Ozzy Osbourne: “Non ho paura per la morte”

Ozzy Osbourne, intervistato da Kerrang!, ha commentato la diagnosi del morbo di Parkinson che gli è stata diagnosticata: “Non ho paura per la morte”, ha detto il cantante. "Cerco solo di godermi le cose il più possibile, anche se a volte è fottutamente difficile. Se penso mai a quando arriverà il mio momento? Sì. Non sarò qui tra quindici anni o giù di lì, ma non mi ci soffermo. Succederà a tutti noi. Certo, ora non sono felice, perché non sono in buona salute. Quella cosa mi ha messo al tappeto, ma sono ancora qui. E, a dirla tutta, quando ero giovane mi preoccupavo della morte più di ora".

Ozzy si sta preparando a pubblicare il suo nuovo album in studio, Ordinary Man, che uscirà il prossimo 21 febbraio. "Ho realizzato un nuovo disco che mi ha aiutato a rimettermi in pista. Sono stato per mesi chiuso nella mia autocommiserazione. È il più grande album che abbia mai fatto. La musica mi è mancata tantissimo. I miei fan sono così fedeli e così bravi. E questo mi ha fatto alzare il culo".