Sting: "Non farò nessun film sulla mia vita e mai come oggi mi sento un artista libero"

Non aspettatevi che Sting sia il prossimo protagonista di un biopic sul grande schermo. "Assolutamente no", ha dichiarato all’Hollywood Reporter la leggenda del rock, impegnata nel musical The Last Ship sulla sua infanzia, al teatro Ahmanson di Los Angeles fino al 16 febbraio: "Sto raccontando la mia storia in modo artistico". La star, che vive tra Londra, New York e l’Italia, si è raccontata, ripercorrendo le tappe della sua carriera, anche di attore in film come Quadrophenia e Dune, fino alla fama come frontman dei Police: “Sono arrivato alla celebrità molto rapidamente. Per fortuna avevo 26 o 27 anni all'epoca ed ero un insegnante di scuola, quindi avevo i piedi per terra, per così dire. Altrimenti credo che sarei impazzito”, ha commentato il cantante. “La mia intenzione è sempre stata quella di fare il musicista. Questo è quello che c’è scritto sul mio passaporto. Questo è quello che sono. Non una star, non una celebrità. In realtà sono un musicista. E prendo molto seriamente la mia professione. Mi piace l'attenzione dei fan la maggior parte delle volte, riesco a sopportarla. Cammino ovunque, ovunque mi trovi, da solo. Non ho un entourage. La gente è molto rispettosa. E così sono in grado di badare a me stesso”.

Il musicista ha poi ricordato la rottura della band, dopo il disco Synchronicity del 1983: “Tutto quello che ci eravamo prefissati di fare come gruppo l’abbiamo raggiunto. Dopo i ritorni in termini di soddisfazione sono diminuiti. Penso che una band sia come una gang. Non ti puoi davvero evolvere come essere umano in una band: non c'è libertà”. E ha aggiunto: “Andavamo molto d’accordo. Andy (Summers) e Stewart (Copeland) verranno la prossima settimana a vedere il mio spettacolo. Voglio dire, quando eravamo un gruppo litigavamo come cani e gatti, ma in modo fraterno. Ora mi godo la libertà che ho di fare esattamente quello che scelgo di fare. Seguo la mia curiosità, seguo il mio istinto. Non devo assomigliare al resto della band, pensare come loro”.