Motley Crue, Tommy Lee: sarà la star di un episodio della serie The Goldbergs. Guarda il video

Tommy Lee, batterista dei Motley Crue, sarà il protagonista di un episodio della commedia di successo della ABC, The Goldbergs, che andrà in onda mercoledì 12 febbraio prossimo alle ore 20 con il brano Home Sweet Home che farà da colonna sonora alla puntata.

Nell'episodio intitolato Preventa Mode, il musicista interpreterà Professor Lee: "Mi piace fare questo tipo di cose", ha spiegato a proposito della sua interpretazione. "Ho avuto modo di lavorare con un cast e con una troupe fantastici, giocare e divertirmi per un giorno. E devo dire, dannazione... quelle scarpe da professore erano così comode!", ha concluso. "Mi è sempre piaciuto il video di Home Sweet Home. Un brano che racconta della mancanza della propria ragazza mentre si è in viaggio", ha dichiarato Adam F. Goldberg, produttore esecutivo della serie TV. "È stata una delle prime ballate rock che inizia con un pianoforte morbido ed esplode con la band al completo. Sono molto grato a Tommy per aver accettato di divertirsi con noi in questo episodio. È stato fantastico".

Lee ha condiviso un filmato della sua apparizione nel programma televisivo sui suoi social media, scrivendo: "Professor Lee in @thegoldbergsabc mercoledì prossimo!”.