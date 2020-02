Smashing Pumpkins, Billy Corgan: “Quest’anno pubblicheremo un doppio album, abbiamo pronte già 21 tracce!"

Gli Smashing Pumpkins stanno tornando con un nuovo album ricco di sorprese: nel 2018 la band è tornata a esibirsi con quasi tutti i componenti originali, con il grande ritorno di James Iha e Jimmy Chamberlin, e insieme hanno pubblicato un disco dal titolo Shiny and Oh So Bright, Vol. 1/LP: No Past. No Future. No Sun.

Di recente la band è tornata al lavoro negli studi di registrazione di Nashville per realizzare quello che solo idealmente sarà il prosieguo del lavoro di due anni fa: di recente Billy Corgan ha dichiarato di avere già 21 canzoni pronte per un nuovo album che, però, sarà “abbastanza diverso” dagli altri. Oggi arriva un’ulteriore conferma da parte del frontman.

“Sotto molti aspetti, questo è il primo vero album da quando ci siamo riuniti – ha spiegato a Tennessean – ci siamo messi sotto e abbiamo realizzato il classico tipo di disco degli Smashing Pumpkins alla ‘Lanciamo tutto contro il muro e vediamo che succede’. Ci ho lavorato per più di un anno – ha continuato – contiene al momento 21 canzoni e lo pubblicheremo quest’anno come un doppio album”.

“Questo – ha proseguito Corgan – è il primo disco, da quello uscito nel 2000, Machina, nel quale io, James e Jimmy abbiamo di nuovo lavorato insieme a qualcosa dopo molto tempo. Questo disco ha una base concettuale maggiore e probabilmente racchiude una fascia più ampia di musica. Il nostro ultimo lavoro, invece, è stato del tipo ‘Muoviamoci, registriamo qualcosa di veloce e sia quel che sia’. È per questo motivo che sono così entusiasta di questo nuovo album - ha sottolineato - perché siamo davvero tornati in pista prendendoci dei rischi e cercando di mettere qualcosa di nuovo sul tavolo, piuttosto che scimmiottare tutto ciò per cui siamo conosciuti”.

Gli Smashing Pumpkins, insomma, non hanno più intenzione di ripetere loro stessi e per questo motivo per il nuovo album hanno lasciato spazio alla creatività e sono riusciti a realizzare davvero qualcosa di diverso. Di fronte a questa prospettiva la curiosità non fa che aumentare; adesso non resta che attendere l’annuncio della data di pubblicazione.