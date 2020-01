Smashing Pumpkins, Billy Corgan: “Stiamo lavorando su 21 canzoni per il nuovo album. Sarà diverso dagli altri”

Nel 2018 gli Smashing Pumpkins sono tornati in scena con la formazione originale (quasi al completo) e hanno pubblicato l’album Shiny And Oh So Bright Vol.1 / LP: No Past. No Future. No Sun. In un’intervista per 102.9 The Buzz, Billy Corgan ha rivelato che adesso la band sta lavorando al seguito di questo album.

“Attualmente sono in totale 21 canzoni – ha detto il frontman – ci sto lavorando da più di un anno. Sarà un disco piuttosto diverso dagli altri, in modo positivo penso. È piaciuto molto a tutte le persone alle quali lo abbiamo fatto ascoltare e questo è un buon segno”.

Ma il nuovo album non è l’unica bella notizia: gli Smashing Pumpkins, infatti, torneranno presto anche a esibirsi. “Faremo diversi tour – ha annunciato Corgan – suoneremo allo Shaky Knees, un grande festival ad Atlanta, mi sembra ad aprile o a maggio. Non sono sicuro, però, se suoneremo a Nashville quest’anno, al momento penso di sì. Infine, voglio rivelarvi un segreto: presto potremmo fare un concerto a sorpresa”.

Cosa avranno in mente Billy Corgan, Jimmy Chamberlin, James Iha e Jeff Schroeder? Difficile prevederlo ma è molto probabile che, con l’uscita del nuovo album, la band faccia addirittura un tour mondiale. Due anni fa la reunion con la line – up originale ha riscosso un grande successo, perché i fan di tutto il mondo speravano di rivederli ancora una volta tutti insieme (anche se non c'è, però, la bassista D'Arcy Wretzky). Per lo Shiny And Oh So Bright Tour del 2018 sono stati venduti oltre 300mila biglietti solo negli Stati Uniti e gli Smashing Pumpkins hanno riempito arene come il Forum, lo United Center e il Madison Square Garden. Negli ultimi tempi Billy Corgan ha portato avanti anche il suo progetto solista, pubblicando lo scorso novembre l’album Cotillions. Adesso, però, il frontman sembra concentrato solo sul prossimo lavoro della band, per il quale dunque non resta che aspettare.