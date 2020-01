ZZ Top: la band presto in studio con Rick Rubin

Il 2020 segna il 50° anniversario della band texana: mezzo secolo in cui Billy Gibbons, Dusty Hill e Frank Beard hanno venduto oltre cinquanta milioni di album in tutto il mondo. In un'intervista esclusiva con George Simpson dell’Express, Gibbons, cantante e chitarrista del gruppo, ha rivelato che il trio si sta preparando a registrare il sedicesimo album in studio. Gli ZZ Top hanno suonato nel loro studio preferito a Houston. "Si chiama Foam Box recordings", ha raccontato Gibbons. "E' il luogo dove ci riuniamo e proviamo un po' di cose nuove. In effetti ero al telefono proprio ieri con il grande Rick Rubin (Metallica, AC/DC, Johnny Cash…), che ha alcune idee per noi. Gli piace lavorare sulla West Coast, quindi lavoreremo tra il Texas e la California. Sarà così, probabilmente nei prossimi mesi, spero. È un po' prematuro per un annuncio, ma sarà imminente, sì", ha concluso.

Il nuovo disco non è l’unica novità in casa ZZ Top. Il prossimo 28 febbraio uscirà il DVD ZZ Top: That Little Ol' Band From Texas che ripercorre la carriera del gruppo. Oltre alle interviste con i membri della band, il progetto presenta conversazioni con fan ‘speciali’ come Billy Bob Thornton e Josh Homme (Queens Of the Stone Age), oltre a filmati d'archivio inediti e due live.