Black Sabbath: annunciate due session d'ascolto ‘al buio’ per celebrare i 50 anni dell'album di debutto

A cinquant’anni dall’uscita del loro omonimo album di debutto (uscito il 13 febbraio del 1970) i Black Sabbath hanno annunciato la celebrazione dell’importante anniversario con due session commemorative a Londra.

L'evento si terrà alle 19.30 e alle 20.30 al Number 10, un locale nel quartiere di Hackney, il prossimo 11 febbraio. Organizzate da Pitchblack Playback, le session di ascolto si svolgeranno nel buio più totale (e senza la presenza della band).

"Pitchblack Playback è una serie di session di ascolto che permette agli appassionati di musica di ascoltare le uscite di album nuovi o LP classici come mai prima d'ora nei cinema e in altri spazi", spiegano gli organizzatori. Aggiungendo: "Il buio rende l'ascolto della musica, un'esperienza sonora più coinvolgente, dettagliata e viscerale. I fan dei Black Sabbath avranno l'opportunità di immergersi completamente nell'album di debutto dei loro idoli, in una realtà sensoriale unica".