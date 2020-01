Alter Bridge: Myles Kennedy e quella volta che rifiutò un’audizione con i Velvet Revolver

Durante un'apparizione su radio WIRX, il cantante degli Alter Bridge, Myles Kennedy, ha ricordato i primi anni della sua carriera: "Ho iniziato come trombettista in una jazz band, ero solo un nerd della musica, in una band in marcia... E mi piaceva molto fare jazz. Dopo tre anni, ho iniziato a suonare la chitarra e sono passato alla musica rock, ma non ho abbandonato il jazz, anche se era dura! Suonavo con i Cosmic Dust. Mi piaceva molto la sfida, così ho frequentato una scuola di musica per qualche anno e ho studiato fusion e jazz e tutta quella roba lì. Poi, ho scoperto John Bonham dei Led Zeppelin e ho sentito che faceva parte del mio DNA”.

Guardando al passato, Kennedy ha raccontato anche di quando rifiutò di un’audizione per entrare nei Velvet Revolver nel 2002: “Non ho rimpianti, non ero pronto ad entrare in qualcosa di quella portata. Mi stavo ancora evolvendo come cantante, cercando di capire chi fossi. Comunque, sì, è stata una cosa piuttosto importante. Credo che molti dei miei amici pensassero che fossi completamente pazzo. Ho sempre cercato di fare le cose per le giuste ragioni e ha funzionato".

Il frontman ha commentato, infine, il brano degli Alter Bridge che preferisce: "Penso che se chiedessi a ciascuno di noi, probabilmente saremmo tutti d'accordo che Blackbird (2007) è quello più importante che abbiamo messo insieme. C'è qualcosa in quella canzone che ci ha fatto sentire come se avessimo catturato un fulmine in una bottiglia. Lo sapevamo una volta finito, non lo dimenticherò mai. Non era un brano facile da scrivere, voglio dire, ci sono voluti mesi e mesi. Ricordo che quella sera, ascoltando la demo, chiamai Mark (Tremonti) nella mia stanza e gli dissi: Devi ascoltarla! Credo che entrambi sapessimo, in quel momento, che era qualcosa di veramente speciale. E a distanza di dodici anni lo è ancora. E non soltanto per noi”.