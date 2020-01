Quentin Tarantino è pronto a girare lo spin-off di C'era una volta a... Hollywood

Quentin Tarantino si è detto pronto a dirigere lo spin-off di C'era una volta a... Hollywood, ispirato alla serie televisiva Bounty Law, (interpretata dal personaggio di Leonardo DiCaprio, Rick Dalton che ne interpretava il pistolero Jake Cahill), all’interno del suo ultimo film, uscito lo scorso anno.

Nella pellicola non si assiste ad un episodio completo della serie, ma Tarantino ha effettivamente scritto le sceneggiature di cinque episodi da 35 minuti l’uno dello show ed ora intende dar loro vita: “Ci vorrà un anno e mezzo", ha dichiarato il regista in un’intervista per Deadline. “La serie TV ha ricevuto un'introduzione da C'era una volta a... Hollywood, ma non la considero davvero parte di quel film, anche se lo è. Non si tratta di Rick Dalton che interpreta Jake Cahill. Si tratta di Jake Cahill. Ho guardato le serie TV Wanted, Dead or Alive, The Rifleman e Tales of Wells Fargo, per entrare nel tipo di spettacolo in cui c'era Rick. Mi erano già piaciute prima, ma mi è piaciuta ancor di più l’idea di raccontare una storia drammatica in mezz'ora. C'è un sacco di narrazione in ventidue minuti e ho pensato: Chissà se posso farlo? Ho finito per scrivere cinque episodi di mezz'ora. Quindi li farò e li dirigerò tutti".