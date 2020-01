AC/DC, il nuovo album arriverà tra febbraio e marzo e il tour inizierà in autunno secondo una radio Australiana

Se ne parla in pratica da un anno, ma ora finalmente sembra arrivare una conferma: il nuovo album degli AC/DC dovrebbe uscire tra circa un mese, mentre il tour dovrebbe iniziare in autunno. A darne notizia è stato Eddie McGuire, famoso speaker radiofonico australiano il quale auspica che i famosi musicisti tornino presto come ospiti nel suo programma, Triple M Melbourne.

“Ho ricevuto un’email in cui si dice che l’uscita del nuovo album degli AC/DC è prevista tra febbraio e marzo, mentre il tour inizierà tra ottobre e novembre in Australia – ha dichiarato lo speaker – dopo molto lavoro e prove tecniche, la band è riuscita a fornire a Brian Johnson un apparecchio per l’udito affinché possa tornare a esibirsi. E anche Phil Rudd dovrebbe tornare alle percussioni o alla batteria, e con Angus alla chitarra avremo tre veterani della band di nuovo al loro posto. Ci sono stati infatti alcuni cambiamenti durante la loro carriera, ma Angus, Brian e forse anche Phil Rudd, dopo i suoi recenti problemi, torneranno a esibirsi”.

Com’è noto, Phil Rudd fu allontanato dal gruppo nel 2015 a causa dei suoi problemi con la giustizia: fu condannato a 8 mesi di arresti domiciliari per aver minacciato un uomo. L’anno scorso, però, anche lui fu immortalato insieme a Johnson, Angus e Stevie Young all’esterno degli Warehouse Studios, gli studi di registrazione di Vancouver dove la band ha lavorato al nuovo album: quella foto lasciò intendere che la band fosse tornata al lavoro al completo, o quasi. A febbraio, però, un’altra immagine apparsa su social sembrò confermare anche la presenza di Cliff Williams in questo nuovo lavoro.

A proposito del disco, finora si è vociferato che gli AC/DC abbiano deciso di utilizzare, almeno per le parti di chitarra, dei vecchi pezzi registrati da Malcolm Young, alla cui memoria sarà dedicato il lavoro. Si parla anche di un tour mondiale negli stadi, con inizio in Australia. Tutto, dunque, è ancora in forse ma, stando alle dichiarazioni dello speaker australiano, tra poche settimane finalmente arriveranno notizie ufficiali direttamente dalla leggendaria band.