Liam Gallagher: UFFICIALE in concerto al Lucca Summer Festival il 28 giugno. Tutte le info

Liam Gallagher sarà in concerto in Italia nell'estate 2020 per un'unica data al Lucca Summer Festival.

Il nostro Rock Ambassador si esibirà sul palco di Lucca il prossimo 28 giugno 2020.

BIGLIETTI

Biglietti in vendita da venerdì 17 gennaio ore 10:00

Dopo il successo del suo secondo album solista "Why Me? Why Not." Liam Gallagher porterà la sua musica in uno dei festival più importanti del nostro paese.

A 18 anni dalla sua esibizione con gli Oasis, torna sul palco di Piazza Napoleone Liam Gallagher. Quella del 28 Giugno si preannuncia quindi come una delle serate più rock del prossimo Lucca Summer Festival ed essendo l’unico concerto estivo che Liam terrà nel nostro paese.